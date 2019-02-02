02 Şubat 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
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Alanyaspor Galatasaray maçından kareler
Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile döndü. Galatasaray'ın tek golünü Feghouli atarken Alanyaspor'un golü Djalma'dan geldi. Galatasaray bu beraberlik ile puanını 36'ya yükseltirken 2.sıradaki yerini korudu. Alanyaspor ise 25 puan ile 10.sırada sabit kaldı.
Giriş Tarihi: 02.02.2019 21:12 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 21:17
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