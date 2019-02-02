02 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Alanyaspor Galatasaray maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile döndü. Galatasaray'ın tek golünü Feghouli atarken Alanyaspor'un golü Djalma'dan geldi. Galatasaray bu beraberlik ile puanını 36'ya yükseltirken 2.sıradaki yerini korudu. Alanyaspor ise 25 puan ile 10.sırada sabit kaldı.

Giriş Tarihi: 02.02.2019 21:12 Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 21:17
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Alanyaspor Galatasaray maçından kareler

Alanyaspor - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim ile Alanyaspor taraftarları arasında tartışma yaşandı.

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Alanyaspor Galatasaray maçından kareler

Güvenlik güçleri araya girerken tartışmanın büyümesini önledi.

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Alanyaspor Galatasaray maçından kareler
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Alanyaspor Galatasaray maçından kareler
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Alanyaspor Galatasaray maçından kareler
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