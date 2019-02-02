Alanyaspor Galatasaray maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile döndü. Galatasaray'ın tek golünü Feghouli atarken Alanyaspor'un golü Djalma'dan geldi. Galatasaray bu beraberlik ile puanını 36'ya yükseltirken 2.sıradaki yerini korudu. Alanyaspor ise 25 puan ile 10.sırada sabit kaldı.