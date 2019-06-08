08 Haziran 2019, Cumartesi
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Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
Sezon başında Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan ve adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Giriş Tarihi: 08.06.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 11:17
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