08 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Sezon başında Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer olan ve adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 08.06.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 11:17
  • 1
  • 14
Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

  • 2
  • 14
Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Bu sezon hücum bölgesinde oldukça fazla sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler önceliği forvet transferine verdi.

  • 3
  • 14
Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Sarı-lacivertlilerde sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, İngiliz kulübüne geri döndü.

  • 4
  • 14
Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Sözleşmesi sona eren Roberto Soldado ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

  • 5
  • 14
Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Slimani ile birlikte sezon başında transfer edilen ve bekleneni veremeyen Michael Frey ise satış listesine konuldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör