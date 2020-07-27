Transferde de rakip oldular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in bitmesiyle transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray, kanatlara takviye yapmak istiyordu. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten iki ezeli rakip, transferde de karşı karşıya geldiler. İşte o isim ve detaylar...