27 Temmuz 2020, Pazartesi

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Transferde de rakip oldular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in bitmesiyle transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray, kanatlara takviye yapmak istiyordu. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten iki ezeli rakip, transferde de karşı karşıya geldiler. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 09:40
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Transferde de rakip oldular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'i istediği gibi tamamlayamayan ve gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, kanat transferinde atağa kalktı.

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Transferde de rakip oldular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sarı-lacivertli takım, daha önce Onyekuru'nun yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncu için harekete geçti.

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Transferde de rakip oldular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kanatlara hızlı oyuncu alacağız" demişti...

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Transferde de rakip oldular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Takvim'de yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Arnaut Danjuma'yı gündemine aldı.

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Transferde de rakip oldular! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu sezon Premier Lig'e veda eden Bournemouth'ta forma giyen Nijerya asıllı Hollandalı yıldız için girişimlere başlandı. Alınan bilgilere göre yönetim, 22 yaşındaki Danjuma'yı 1 yıllığına kiralamak istiyor.

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