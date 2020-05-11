11 Mayıs 2020, Pazartesi

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Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifa nedeni ortaya çıktı! Fatih Terim...

Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Galatasaray da resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Şaş'ın görevden ayrıldığını doğruladı. Cimbom'da Ümit Davala'nın da görevden ayrılması beklenirken, Hasan Şaş'ın istifasının nedeninin ortaya çıktığı iddia edildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 20:28
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Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifa nedeni ortaya çıktı! Fatih Terim...

Galatasaray'da istifa depreminin ardından gözlerin çevrildiği Hasan Şaş'ın ayrılığının asıl sebebi belli oldu.

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Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifa nedeni ortaya çıktı! Fatih Terim...

Sarı-kırmızılıların unutulmaz futbolcusu ve Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini resmen duyurdu.

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Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifa nedeni ortaya çıktı! Fatih Terim...

Şaş yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..." ifadelerini kullandı."

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Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifa nedeni ortaya çıktı! Fatih Terim...

GALATASARAY İSTİFAYI DOĞRULADI
Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada istifayı doğruladı ve Hasan Şaş'ın istifasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifa nedeni ortaya çıktı! Fatih Terim...

"Kulübümüzde, Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.


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