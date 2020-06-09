Fatih Terim işi sıkı tutuyor! İşte 2021 model Galatasaray

MARIANO YOLCU!

Takviye planlanan ikinci mevkii ise sağ bek... Ligin 2. yarısında başarılı bir oyun sergileyen Mariano sezonun sonu Brezilya'nın yolunu tutacak. Şener'in bir türlü istenilen performansı sergileyememesi, Linnes'in ise alternatifler arasında yer aldığı bu mevkiide ilk 11'de sürekli forma giyebilecek düzeyde bir oyun ortaya koyamaması nedeniyle hummalı bir arayış başlamış durumda. Özetle sağ bekin değişilmez ismi olan Mariano'nun yerine direkt ilk 11'de forma giyebilecek düzeyde bir isim transfer edilecek.