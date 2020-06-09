09 Haziran 2020, Salı

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Fatih Terim işi sıkı tutuyor! İşte 2021 model Galatasaray

Süper Lig'de ikinci yarıda çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, zirve takibini sürdürdü. Ligde son 10 haftadır yenilmeyen sarı-kırmızılı takım hafta sonunda ligin yeniden başlamasıyla Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, işi sıkı tutuyor. Peki, sezon sonunda kimler gelecek? Takımdan hangi oyuncular ayrılacak? İşte 2021 model Galatasaray...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 17:00
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Fatih Terim işi sıkı tutuyor! İşte 2021 model Galatasaray

Süper Lig'in bitimine 8 hafta kala şampiyonluk mücadelesi verecek olan Galatasaray'da yeni sezon transfer planlaması da büyük ölçüde şekillendi.

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Fatih Terim işi sıkı tutuyor! İşte 2021 model Galatasaray

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile el sıkışan Galatasaray ile birçok futbolcunun ismi anılsa da sarı kırmızılılar önceliklerini belirledi ve transfer görüşmelerine de temmuz ayının sona ermesi ile hız verecek. Peki sarı kırmızılıların transfer reçetesinde hangi mevkiiler yer alıyor.

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Fatih Terim işi sıkı tutuyor! İşte 2021 model Galatasaray

STOPERE TAKVİYE!
Ocak ayında da stoper hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Murillo'nun Celta Vigo'ya gitmesi ve ardından kadroda düşündüğü Gianetti'nin ise transferinin gerçekleşmemesi ile planlarını resmiyete dökememişti. Yaz transfer döneminde stopere 1 değil 2 takviye gerçekleştirmesi bekleniyor. Cimbom, Sparta Prag ile kontratı sona erecek eski futbolcusu Semih Kaya'nın yanı sıra bu bölgeye bir de yabancı oyuncu takviyesi yapmayı düşünüyor.

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Fatih Terim işi sıkı tutuyor! İşte 2021 model Galatasaray

MARIANO YOLCU!
Takviye planlanan ikinci mevkii ise sağ bek... Ligin 2. yarısında başarılı bir oyun sergileyen Mariano sezonun sonu Brezilya'nın yolunu tutacak. Şener'in bir türlü istenilen performansı sergileyememesi, Linnes'in ise alternatifler arasında yer aldığı bu mevkiide ilk 11'de sürekli forma giyebilecek düzeyde bir oyun ortaya koyamaması nedeniyle hummalı bir arayış başlamış durumda. Özetle sağ bekin değişilmez ismi olan Mariano'nun yerine direkt ilk 11'de forma giyebilecek düzeyde bir isim transfer edilecek.

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Fatih Terim işi sıkı tutuyor! İşte 2021 model Galatasaray

RESMİ İMZA YOLDA
Rize ile sözleşmesi bitecek Oğulcan Çağlayan ile sezon bitimi resmi imzaları atacak olan G.Saray'da Fatih Terim, Diagne'ye de kampta şans verecek. Diagne şansı iyi kullanır ve toparlanırsa yabancı golcü alınmayacak. Ancak Diagne sınıfta kalırsa işler değişecek.

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