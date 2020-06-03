03 Haziran 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu'na kavuşuyor! İmza tarihi duyuruldu

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Galatasaraylı olduğunu dile getiren Hakan Çalhanoğlu, "Galatasaray anlatılmaz, yaşanır. İleride bir gün, neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı. Çalhanoğlu'nun bu sözleri sonrasında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 12:56
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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu'na kavuşuyor! İmza tarihi duyuruldu

Galatasaray transferde büyük oynuyor... Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar için Hakan Çalhanoğlu ismi artık yüksek bir biçimde lanse ediliyor.

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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu'na kavuşuyor! İmza tarihi duyuruldu

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile ilgili konuşan milli yıldız, sarı kırmızılı kulübün efsanesi Georghe Hagi gibi olmak istediğini ifade etmişti.

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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu'na kavuşuyor! İmza tarihi duyuruldu

Hakan, yaptığı konuşmada, "Galatasaray anlatılmaz, yaşanır. İleride bir gün, neden olmasın? Hedefim, Hagi gibi büyük bir futbolcu olmak. Galatasaray gibi bir kulüpte 10 numaranın, o şanlı formanın gururunu yaşamak.

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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu'na kavuşuyor! İmza tarihi duyuruldu

İnşallah bir gün ben de onun gibi olurum. Babamdan gelen bir şey, ailemde var zaten Galatasaraylı olmak. Bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum.

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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu'na kavuşuyor! İmza tarihi duyuruldu

Fatih hocayla bayramda konuştuk. Aramız çok iyi. Bana hep güvendi ve sahip çıktı. Almanya'yı seçme durumum vardı, Fatih hocayla konuştuğumuzda çok etkilenmiştim.

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