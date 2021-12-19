25 Aralık 2021, Cumartesi
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Galatasaray'da golcü krizi çözülüyor! İşte Fatih Terim'in istediği yıldız...
Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Galatasaray'da forvet hattında yaşanan sıkıntı dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmenin ardından santrfor için arayışlara başlandı. Mostafa Mohamed, Diagne ve Halil Dervişoğlu'dan beklenilen verim alınamazken, listeye sürpriz bir isim eklendi. İşte Fatih Terim'in alınmasını istediği o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)
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