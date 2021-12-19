25 Aralık 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da golcü krizi çözülüyor! İşte Fatih Terim'in istediği yıldız...

Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Galatasaray'da forvet hattında yaşanan sıkıntı dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmenin ardından santrfor için arayışlara başlandı. Mostafa Mohamed, Diagne ve Halil Dervişoğlu'dan beklenilen verim alınamazken, listeye sürpriz bir isim eklendi. İşte Fatih Terim'in alınmasını istediği o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 09:42
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Galatasaray’da golcü krizi çözülüyor! İşte Fatih Terim’in istediği yıldız...

Galatasaray Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından zirve yarışında geride kaldı. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmenin ardından devre arasında takıma birkaç futbolcu birden alınması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da golcü krizi çözülüyor! İşte Fatih Terim’in istediği yıldız...

Fotomaç'ın derlediği habere göre teknik heyet buna göre özellikle forvet hattında yaşanan gol kısırlığı nedeniyle bu bölgeye takviye planlıyor.

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Galatasaray’da golcü krizi çözülüyor! İşte Fatih Terim’in istediği yıldız...

Sarı-kırmızılılarda Mohamed bu sezon 16 karşılaşmada görev alırken, 5 gol kaydetti. Mısırlı forvetin satın alma opsiyonu Galatasaray'da bulunurken geleceği merak edilen isimlerin başında geliyor.

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Galatasaray’da golcü krizi çözülüyor! İşte Fatih Terim’in istediği yıldız...

Galatasaray taraftarının son zamanlarda büyük destek verdiği Mbaye Diagne ise toplam 14 maçta sahada yer alırken 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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Galatasaray’da golcü krizi çözülüyor! İşte Fatih Terim’in istediği yıldız...

Sarı-kırmızılılarda ayrıca sezon başında Fenerbahçe ile transfer yarışına girilen ve kadroya kiralık olarak dahil edilen Halil Dervişoğlu ise 14 karşılaşada 2 gol, 1 asist üretti.

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