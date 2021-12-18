GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim o ismi istedi! Yönetimden flaş hamle...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha bölgesinde sergilenen futbol hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Bu doğrultuda top hakimiyeti iyi olan ve maliyeti düşük olan oyuncu arayışına giren sarı-kırmızılılarda listeye tanıdık bir isim eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer planı... (GS spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 13:21 ABONE OL