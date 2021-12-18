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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim o ismi istedi! Yönetimden flaş hamle...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha bölgesinde sergilenen futbol hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Bu doğrultuda top hakimiyeti iyi olan ve maliyeti düşük olan oyuncu arayışına giren sarı-kırmızılılarda listeye tanıdık bir isim eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer planı... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 18.12.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 13:21
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim o ismi istedi! Yönetimden flaş hamle...

Süper Lig'de lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 22'e yükselen Galatasaray'da kötü gidişat sürmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim o ismi istedi! Yönetimden flaş hamle...

Sarı-kırmızılılarda özellikle Giresunspor maçında sergilenen futbol büyük tepki çekti. Bu durumun ardından transfer konusunda harekete geçen sarı-kırmızılılarda öncelikli hedef orta saha olacak.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim o ismi istedi! Yönetimden flaş hamle...

Fotomaç'ın haberine göre Teknik Direktör Fatih Terim'in, Berkan ve Taylan'ın aksine topla daha çok oynayabilen 8 numara talebinde bulundu.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim o ismi istedi! Yönetimden flaş hamle...

Devre arası için transfer çalışmalarına yoğunluk veren Burak Elmas ve yönetimi, Terim'in önerdiği isim üzerinde çalışmalara ara vermeden başladı.

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim o ismi istedi! Yönetimden flaş hamle...

Bu doğrultuya göre Berkan, Taylan, Cicaldau ve zaman zaman Feghouli ve Morutan'ı merkez orta sahada oynatan Terim, geçiş oyunu için yeni bir takviye istedi.

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