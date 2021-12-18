10 Ocak 2022, Pazartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim o ismi istedi! Yönetimden flaş hamle...
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda özellikle orta saha bölgesinde sergilenen futbol hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Bu doğrultuda top hakimiyeti iyi olan ve maliyeti düşük olan oyuncu arayışına giren sarı-kırmızılılarda listeye tanıdık bir isim eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer planı... (GS spor haberleri)
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