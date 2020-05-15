Başkandan Gökhan Gönül yanıtı: Anlaşıldı

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de oyuncu arayışları devam ederken, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül'ün eski takımına döneceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi İşte detaylar...