15 Mayıs 2020, Cuma

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Başkandan Gökhan Gönül yanıtı: Anlaşıldı

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de oyuncu arayışları devam ederken, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül'ün eski takımına döneceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 18:19 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 18:21
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Başkandan Gökhan Gönül yanıtı: Anlaşıldı

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe, önümüzdeki sene işini şansa bırakmak istemiyor.

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Başkandan Gökhan Gönül yanıtı: Anlaşıldı

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertli takım, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

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Başkandan Gökhan Gönül yanıtı: Anlaşıldı

Fenerbahçe'de aynı dönemde top koşturan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün isimleri tekrar sarı-lacivertli takım ile anılıyor.

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Başkandan Gökhan Gönül yanıtı: Anlaşıldı

Fenerbahçe'de sol bek Hasan Ali Kaldırım ile sağ bek Isla'nın sözleşmelerinin bitmesi bu transfer söylentilerini güçlendiriyor.

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Başkandan Gökhan Gönül yanıtı: Anlaşıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu söylentilere bugün yapılan divan kurulu toplantısında yaptığı konuşma sırasında cevap verdi.

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