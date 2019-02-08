08 Şubat 2019, Cuma
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Galatasaray'da Gökhan Akkan operasyonu!
Spor Toto Süper Lig'de 36 puan ile 2. sırada bulunan Galatasaray, şampiyonluk mücadelesine devam ederken bir yandan da yeni sezonun planlamasını sürdürüyor. Bu sezon gösterdiği performans ile adeta 'dokunulmazlığı kaldırılan' Fernando Muslera'nın yerine Çaykur Rizespor'un file bekçisi Gökhan Akkan'ın transfer edileceği ifade ediliyor.
Giriş Tarihi: 08.02.2019 23:06
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