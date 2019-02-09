09 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Belhanda için Çinliler de devrede

9 milyon euro'ya Al İttihad'a satılacağı belirtilen Belhanda için 3 Çin kulübü devreye girdi. Yönetim teklifleri bekliyor.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 00:54 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 07:52
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Belhanda için Çinliler de devrede

Sarı kırmızılı ekipte performansı sürekli tartışılan isimlerden biri olan Younes Belhanda'nın talipleri artıyor.

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Belhanda için Çinliler de devrede

Suudi ekibi Al İttihad'ın 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sezon sonu için Galatasaray'la şimdiden anlaştığı belirtilen Faslı oyuncu için Çin ekipleri de tekrar devreye girdi.

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Belhanda için Çinliler de devrede

Yetenekli ismi takip eden 2-3 Çin kulübünün önümüzdeki günlerde resmi teklif sunmaya hazırlandıkları ifade edildi.

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Belhanda için Çinliler de devrede

Çin'de kış transfer dönemi 28 Şubat'a kadar açık.

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Belhanda için Çinliler de devrede

Yönetimin, Belhanda için takımın durumuna göre karar vereceği belirtildi.

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