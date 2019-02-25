25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Franck Ribery sevinci!

Devre arasında önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın Bayern Münih ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Franck Ribery için girişimde bulunduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 13:44
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Galatasaray'da Franck Ribery sevinci!

Sezon sonu planlarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın gündemindeki isim Franck Ribery... Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'in açıklaması sarı kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

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Galatasaray'da Franck Ribery sevinci!

Bavyera ekibinde başkan Uli Hoeness; "Ribery, durmanın çok zor olduğunu düşünüyor ama kararımız kesin. Bu sezon onun son senesi olacak." açıklamasında bulundu.

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Galatasaray'da Franck Ribery sevinci!

Bu gelişme sonrası Avrupa basını sezon sonu takımdan ayrılacak olan Fransız yıldızın eski takımı Galatasaray'a transfer olacağını iddia etti.

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Galatasaray'da Franck Ribery sevinci!

Avrupa'da çıkan haberlerde "Franck Ribery'ye teklifler var ama o Galatasaray'ı seçecek..." yorumu yapıldı.

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Galatasaray'da Franck Ribery sevinci!

27 MAÇTA 5 GOL VE 1 ASİSTİ VAR
Ribery bu sezon Bayern Münih ile 27 maça çıktı ve 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

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