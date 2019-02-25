25 Şubat 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Franck Ribery sevinci!
Devre arasında önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın Bayern Münih ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Franck Ribery için girişimde bulunduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 25.02.2019 13:44
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