Galatasaray’da forvete 2 transfer birden! Seferovic’in ardından onlar da geliyor

Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, transferde atağa kalktı ve 3 ismi kadrosuna dahil etti. Aslan, orta sahaya Florian Grillitsch, sağ beke Lyon'dan Leo Dubois, forvet transferi için de Benfica'dan Seferovic isimlerini bitirdi. Sarı-kırmızılı ekipte 3 ismin yakın bir süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte forvete en az 2 takviye daha yapılması bekleniyor. Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in Fransız ekibi Nantes'in yolunu tutacağı öğrenilirken, Bafetimbi Gomis'in de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar Mohamed ve Gomis ayrılığı sonrası santrfor bölgesine takviye yapacak. Diagne'yi de Karagümrük'e yollayan sarı-kırmızılı ekip, Seferovic'le birlikte o bölgeye 2 transfer daha düşünüyor. Galatasaray'ın forvet transferinde düşündüğü isimler ortaya çıktı. İşte sarı-kırmızılı ekibin forvet takviyesi için görüştüğü oyuncular... CHRISTIAN KOUAME Galatasaray, forvet takviyesi için geçtiğimiz sezonu Anderlecht'te kiralık olarak tamamlayan ve bonservisi Fiorentina'da bulunan Christian Kouame için temasa geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 24 yaşındaki forvetin durumunu soruşturdu. Galatasaray'da Mohamed ve Gomis'in ayrılığı resmen açıklandıktan sonra Kouame için girişimler hızlanacak. Fildişi Sahilli hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon Anderlecht forması ile 36 maça çıktı ve 13 gol 10 asistlik performans sergiledi. UMUT BOZOK Galatasaray, prensip anlaşmasına vardığı Umut Bozok'un kulübü Lorient ile görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Lorient ile görüşmelere son noktayı koyarak geçtiğimiz sezonun gol kralını kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 41 maçta 20 gol 8 asistlik performans ortaya koydu. GÜVEN YALÇIN Sarı-kırmızılı ekipte forvet takviyesi için gündeme gelen son isimlerden biri Güven Yalçın oldu. Galatasaray, boşta olan milli golcü için nabız yokladı. Beşiktaş'la olan sözleşmesi biten ve boşa çıkan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon 33 maçta görev aldı ve 6 gol 3 asistlik performans sergiledi.