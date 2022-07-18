Anasayfa Galeri Galatasaray’da forvete 2 transfer birden! Seferovic’in ardından onlar da geliyor
Galatasaray’da forvete 2 transfer birden! Seferovic’in ardından onlar da geliyor

Galatasaray’da forvete 2 transfer birden! Seferovic’in ardından onlar da geliyor

Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte, forvet transferi için Benfica'dan Seferovic ile anlaşma sağlandı. Galatasaray'da, Seferovic'le birlikte santrfor bölgesine 2 takviye daha yapacağı ifade edildi. Aslan'da Mohamed ve Gomis'in takımdan ayrılması beklenirken, forvet bölgesi için görüşülen isimler de ortaya çıktı. İşte sarı-kırmızılı ekibin Seferovic'le birlikte santrfor bölgesine yapacağı takviyeler... (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 18.07.2022- 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022- 09:51
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