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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray bombaları patlatıyor! Yönetim harekete geçti

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray bombaları patlatıyor! Yönetim harekete geçti

Geçen sezonu hüsranla kapatan Galatasaray, önümüzdeki yıl bambaşka bir profil çizmek istiyor. 3 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek ve taraftarlarını mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Marcao ile yollarını ayıran ve transferde kaynak oluşturan Cimbom'da sıcak saatler yaşanıyor. İşte Galatasaray'daki son durum ve hedefteki yıldızlar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 17.07.2022- 13:04
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray bombaları patlatıyor! Yönetim harekete geçti

Geride bıraktığımız yılda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, Süper Lig'i 13. sırada tamamladı.

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