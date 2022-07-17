GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray bombaları patlatıyor! Yönetim harekete geçti

Geride bıraktığımız yılda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, Süper Lig'i 13. sırada tamamladı. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Cimbom, transfer çalışmalarına da hız verdi. Kadroyu yenileyerek 3 sezonluk şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Aslan, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmanın hesabını yapıyor. Sturm Graz'la ilk hazırlık maçında karşılaşan G.Saray, 1-0 öne geçmesine karşın rakibine 2-1 mağlup oldu. İkinci hazırlık maçında Mol Fehervar'la kozlarını paylaşan Cimbom, Macar rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi. Üçüncü ve son maçında Sigma Olomouc'la mücadele eden Aslan, Yunus Akgün'ün 1 gol 1 asist yaptığı maçı 2-0 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk, hazırlık maçlarının ardından açıklamalarda bulundu ve transfere dair konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, 'Marcao'nun olduğu bölgeye, orta sahaya, ön tarafa, birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor... Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz. Bu anlamda çaba harcıyoruz. Bunları tamamlayacağız.' ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın birçok mevkiye ilk 11'de oynayacak kalitede transfer yapması bekleniyor. Galatasaray'da transferler için futbol direktörü Cenk Ergün ve Sportif A.Ş. yöneticisi Erden Timur'un yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala başkan Dursun Özbek'in de kurmaylarına tam yetki verdiği belirtildi. İşte mevki mevki Galatasaray'ın transfer listesindeki o futbolcular... Sağ bek bölgesinde Omar Elabdellaoui ve Sacha Boey'u bulunduran G.Saray, bu bölgeye bir takviye yapıp Sacha Boey'la yolları ayırmayı planlıyor. Cimbom'da Mert Müldür liste başına yazılırken, Sassuolo'nun 8 milyon Euro'da diretmesi sonucu transfer askıya alındı. SAĞ BEKE YENİ ADAY VALENTINO LAZARO! Bonservisi Inter'de bulunan ve geçen yıl Benfica'da kiralık olarak forma giyen Valentino Lazaro, Cimbom'un gündemine geldi. Sarı-kırmızılı takım, 26 yaşındaki sağ beki kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Avusturyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro... XEKA ISRARI! Idrissa Gueye, Ndombele, Okay Yokuşlu gibi isimlerde mutlu sona ulaşamayan Cimbom'da ibre yine Xeka'ya döndü. Sarı-kırmızılı takım bonservisi elinde olan Portekizli oyuncuyu, bir miktar imza parasıyla birlikte kadroya katmanın hesabını yapıyor. Bu transferde Sergio Oliveria'nın devreye girmesi ve aracı olması bekleniyor. DIAGNE GİTTİ SEFEROVIC GELİYOR! Mbaye Diagne'nin takımdan ayrılmasıyla hem maaş bütçesi hem de yabancı sayısı azalan Galatasaray, Haris Seferovic için gaza bastı. İsviçreli futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralanması gündeme geldi. 30 yaşındaki santrforla 18 Temmuz Pazartesi (yarın) günü görüşmelere başlandığının bildirilmesi bekleniyor. Galatasaray bu transferlerde mutlu sona ulaşırsa ilk 11'de oynayabilecek direkt 3 oyuncuyu kadrosuna katmış olacak.