Galatasaray’a ManU’dan süper stoper! Menajeriyle ön görüşme yapıldı

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da stoper takviyesi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Bonuslarla beraber 15 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satılan Marcao'nun yerine stoper arayan Sarı-Kırmızılılar'da Eric Bailly sesleri yükseliyor. İLK TEMAS ÇOK OLUMLU İngiliz ekibinin yeni teknik direktöre Eric den Haag tarafından gözden çıkarılan Bailly'nin satış listesine konduğu açıklanmıştı. Alınan bilgilere göre Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi. Takvim'in haberine göre yapılan temasın olumlu olduğu ve yönetimin kısa süre içinde Manchester United ile pazarlıklara başlayacağı öğrenildi. İngilizler'in 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bailly için 5 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise ilk planda 2.5 milyon Euro'luk teklif yapacağı belirlendi. 2016 yılında Villarreal'den 38 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer edilen tecrübeli yıldız son dönemde forma bulmakta çok zorlanmıştı. 70 LİG MAÇINDA OYNADI Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun şu anki piyasa değeri 6 milyon Euro. ERIC BAILLY KİMDİR? Manchester United forması giyen 1.87 boyundaki savunma oyuncusu hızı ve hava hakimiyetiyle dikkat çekti. Bailly Premier Lig'de 70 karşılaşmada sahaya çıktı. Fildişi Sahilli stoperin güncel piyasa değeri 6 milyon Euro