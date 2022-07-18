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Galatasaray’a ManU’dan süper stoper! Menajeriyle ön görüşme yapıldı

Galatasaray'a ManU'dan süper stoper! Menajeriyle ön görüşme yapıldı

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında stoper bölgesi için arayışlar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda son Manchester United forması giyen Eric Bailly gündeme geldi. Galatasaray oyuncunun menajeriyle ön görüşme gerçekleştirdi. (GS SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 18.07.2022- 22:25 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022- 22:28
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Galatasaray’a ManU’dan süper stoper! Menajeriyle ön görüşme yapıldı

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da stoper takviyesi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

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