29 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da forma ve logo krizi! Tüzüğe aykırı

2020-2021 sezonunda giyeceği parçalı ve siyah formaları tanıtan Galatasaray'da yeni bir kriz patlak verdi. Sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı formaların tüzüğe aykırı olduğu ve formaların değiştirilebileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 10:38
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Galatasaray'da forma ve logo krizi! Tüzüğe aykırı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de şüphesiz yeni sezonda sarı-kırmızılıların giyeceği formalardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da forma ve logo krizi! Tüzüğe aykırı

Kulüplerimizin her sezon yeni bir tasarımla taraftarlarına sunduğu formalar, sezon öncesinde görücüye çıkıyordu.

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Galatasaray'da forma ve logo krizi! Tüzüğe aykırı

Aslan da yeni sezon giyeceği iki formayı geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile tanıttı.

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Galatasaray'da forma ve logo krizi! Tüzüğe aykırı

Cim-Bom'un yeni sezon formalarını satışa çıkarmasıyla, tartışmalar da arka arkaya geldi. Özellikle formada kullanılan logonun, orijinalinden farklı olması, sarı-kırmızılı camia içerisinde eleştiri konusu oldu.

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Galatasaray'da forma ve logo krizi! Tüzüğe aykırı

Galatasaray'ın anayasası olarak gösterilen tüzüğe göre, "Kulübün renkleri sarı kırmızı, alameti farikası kırmızı G içinde sarı S harfleri ile kuruluş yılını gösteren siyah 1905 tarihi bulunan amblemdir. Kulübün adı, amacı, renkleri ve alameti farikası hiçbir nedenle değiştirilemez" yazmakta...

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