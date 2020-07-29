Galatasaray'da forma ve logo krizi! Tüzüğe aykırı

Galatasaray'ın anayasası olarak gösterilen tüzüğe göre, "Kulübün renkleri sarı kırmızı, alameti farikası kırmızı G içinde sarı S harfleri ile kuruluş yılını gösteren siyah 1905 tarihi bulunan amblemdir. Kulübün adı, amacı, renkleri ve alameti farikası hiçbir nedenle değiştirilemez" yazmakta...