11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da flaş transfer iddiası! 20 milyon Euro...

Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesine rağmen transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren ve başta Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao olmak üzere 14 oyuncuyla sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 22:09
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Galatasaray'da flaş transfer iddiası! 20 milyon Euro...

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak için harekete geçti.

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Galatasaray'da flaş transfer iddiası! 20 milyon Euro...

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılar, devler arenasında başarılı sonuçlar elde ederek Avrupa'ya damga vurmak istiyor.

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Galatasaray'da flaş transfer iddiası! 20 milyon Euro...

Sezonun sona ermesinin ardından çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Cimbom, yoğun bir transfer dönemi geçirdi.

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Galatasaray'da flaş transfer iddiası! 20 milyon Euro...

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda üç kulvarda da mücadele edecek bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar; Falcao, Babel, Nzonzi, Seri, Luyindama, Andone, Lemina, Adem Büyük, Emre Mor, Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Okan Kocuk ve Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattı.

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Galatasaray'da flaş transfer iddiası! 20 milyon Euro...

İç transferde de hareketli bir dönem geçiren Aslan; Fernando, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Eren Derdiyok, Henry Onyekuru, Semih Kaya ve Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı.

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