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Galatasaray'da flaş transfer iddiası! 20 milyon Euro...
Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesine rağmen transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren ve başta Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao olmak üzere 14 oyuncuyla sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 11.09.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 22:09
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