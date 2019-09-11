11 Eylül 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a Muslera şoku! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Galatasaray yaptığı transferlerle yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ligin 4.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek sarı-kırmızılılar gövde gösterisi yapmayı planlıyor. Bu maç öncesinde ise Galatasaray'da Muslera şoku yaşanıyor. Bunun sonucunda teknik direktör Fatih Terim Kasımpaşa maçı 11'ini Uruguaylı olmadan yapıyor. İşte son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 11.09.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 17:12
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