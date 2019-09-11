11 Eylül 2019, Çarşamba

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Galatasaray'a Muslera şoku! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Galatasaray yaptığı transferlerle yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ligin 4.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek sarı-kırmızılılar gövde gösterisi yapmayı planlıyor. Bu maç öncesinde ise Galatasaray'da Muslera şoku yaşanıyor. Bunun sonucunda teknik direktör Fatih Terim Kasımpaşa maçı 11'ini Uruguaylı olmadan yapıyor. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 17:12
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Galatasaray'a Muslera şoku! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i

Önce Radamel Falcao transferi, ardından PFDK tarafından Fatih Terim'e verilen 4 maçlık ceza ve kararın 19.05'te açıklanması, Galatasaray camiasında olağanüstü bir hava yarattı.

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Galatasaray'a Muslera şoku! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i

Sarı-Kırmızılılar, cuma günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa maçında tam anlamıyla bir gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'a Muslera şoku! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i

Bu sezon 41 bin 498 kombine kart satışı yapan Galatasaray'da, misafir trübünü ve sponsorlara ayrılan bölüm dışında 6 bin civarında bilet piyasaya sunulurken, kulübe gelen talebin 10 binden fazla olduğu belirtiliyor.

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Galatasaray'a Muslera şoku! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i

KULÜP MESAJ GÖNDERDİ

Galatasaray Yönetimi de, tribünde 50 bin kişilik büyük bir seyirci grubunu hazır tutabilmek adına, özellikle kombine sahiplerine mesaj yolladı.

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Galatasaray'a Muslera şoku! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i

Maça gelemeyecek olanlardan, kombinelerini transfer etmelerini isteyen Sarı-Kırmızılılar, müthiş bir ambiyans oluşabilmesi için özel çalışmalar yapıyor.

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