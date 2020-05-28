Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Galatasaray da devrede

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Bu sezon özellikle stoperlerinden beklediği verimi alamayan ve Galatasaray ile birlikte Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'e talip olduğu iddia edilen sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibiyle başka bir yıldızın transferi için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 28.05.2020 01:21 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 06:35 ABONE OL