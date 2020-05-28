28 Mayıs 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Galatasaray da devrede

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Bu sezon özellikle stoperlerinden beklediği verimi alamayan ve Galatasaray ile birlikte Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'e talip olduğu iddia edilen sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibiyle başka bir yıldızın transferi için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 01:21 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 06:35
ABONE OL
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Galatasaray da devrede

Fenerbahçe takımdaki stoper eksikliğini yaz transfer döneminde kapatmak için harekete geçti. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde gündeme birçok isim gelmişti.

  • 2
  • 13
Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Galatasaray da devrede

Bu sezon savunma konusunda yaşadığı sıkıntı sebebiyle zor haftalar yaşayan Kanarya, şampiyonluk yarışının da uzağında kalarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Galatasaray da devrede

Defansın ortasında Martin Skrtel'in yerini dolduramayan sarı-lacivertliler Adil Rami, Simon Falette, Mathias Zanka gibi stoper takviyeleri yapmıştı.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Galatasaray da devrede

3 futbolcu da beklenen performansı sergilemeyezken, defans hattında yapılan bireysel hatalar beklenmedik puan kayıplarına sebep olmuştu.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'ye Sambacı stoper! Galatasaray da devrede

Serdar Aziz'in partneri olarak orta saha menşei Jailson forma giyerken, Brezilyalı futbolcunun asıl mevkisinin stoper olmaması hataları da beraberinde getirdi ve Fenerbahçe kritik maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla lig yarışından koptu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör