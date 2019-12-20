Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim...

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer hareketliliği başladı. Sezon başında Galatasaray ile hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve Vedat Muriç, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç transferlerinde ezeli rakibiyle karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, gözünü bir kez daha Fatih Terim'in gözdesine dikmişti. O transferde flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...