20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim...

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer hareketliliği başladı. Sezon başında Galatasaray ile hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve Vedat Muriç, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç transferlerinde ezeli rakibiyle karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, gözünü bir kez daha Fatih Terim'in gözdesine dikmişti. O transferde flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 11:14
  • 1
  • 25
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim...

Süper Lig'in 16. haftasında derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor.

  • 2
  • 25
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim...

Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.

  • 3
  • 25
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim...

Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi amaçlandıran sarı-lacivertlilerin önceliği ise sol bek ve golcü transferi...

  • 4
  • 25
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim...

Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih maçında sakatlanmasının ardından ligin 8. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor maçına kadar sol beksiz yoluna devam etmişti.

  • 5
  • 25
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim...

Hasan Ali'nin tekrar sakatlanması üzerine Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında da aynı sıkıntıyı yaşamamak için bu bölgeye mutlaka bir transfer yapmak istiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör