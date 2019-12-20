20 Aralık 2019, Cuma

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Galatasaray'a Andone'nin yerine dünya yıldızı golcü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kabus gibi bir sezon geçiren ve gruptan çıkamayan Galatasaray gözünü hem lig hem de kupa şampiyonluğuna dikti. İki kulvarda da mutlu sona ulaşmak isteyen sarı kırmızılı ekipte transfer çalışmaları ise son sürat devam ediyor. Sakatlığı süren Florin Andone'yle yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, yerini dünya yıldızı golcüyle doldurmayı planlıyor. Hedefteki yıldız futbolcu ise Galatasaray'a gelmeye dünden razı... İşte dev transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 01:45 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 07:53
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Galatasaray'a Andone'nin yerine dünya yıldızı golcü!

Hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

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Galatasaray'a Andone'nin yerine dünya yıldızı golcü!

Florin Andone'ye veda etmeyi planlayan Galatasaray, yerini dünya yıldızı golcüyle doldurmayı düşünüyor.

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Galatasaray'a Andone'nin yerine dünya yıldızı golcü!

Sarı kırmızılı ekiple ilgili çevresinden olumlu fikirler alan yıldız futbolcunun ise Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Galatasaray'a Andone'nin yerine dünya yıldızı golcü!

Sezon başında Steven Nzonzi'yi kiralayan Galatasaray yeniden Roma'nın kapısında...

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Galatasaray'a Andone'nin yerine dünya yıldızı golcü!

Sarı-kırmızılılar bu kez de İtalyan ekibinde kiralık oynayan Nikola Kalinic'i kadrosuna katmak istiyor.

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