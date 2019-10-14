Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Süper Lig'in ilk 7 haftasında istediği sonuçları alamayan ve ülkemizi temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'nde de henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray, lige verilen milli arada ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Ligin 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından düzenlenen basın toplantısında ocak ayında takımda bazı radikal değişiklilerin olacağının sinyallerini veren teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları sonrası iç transferde de harekete geçen Cimbom'dan yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı ve yeni takımının belli olduğu iddia edildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





