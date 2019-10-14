14 Ekim 2019, Pazartesi

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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Süper Lig'in ilk 7 haftasında istediği sonuçları alamayan ve ülkemizi temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'nde de henüz galibiyetle tanışamayan Galatasaray, lige verilen milli arada ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Ligin 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından düzenlenen basın toplantısında ocak ayında takımda bazı radikal değişiklilerin olacağının sinyallerini veren teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları sonrası iç transferde de harekete geçen Cimbom'dan yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı ve yeni takımının belli olduğu iddia edildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 10:05
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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken, son şampiyon Galatasaray bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Ligde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan ve milli araya 10. sırada giren sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak haftayı 3. sırada tamamladı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılılar bu sezon en büyük sıkıntıyı ise hücum hattında çekiyor... Yaz transfer döneminde forvet hattını Falcao, Andone, Ryan Babel, Emre Mor, Jimmy, Adem büyük gibi isimlerle güçlendiren Cimbom, gol yollarında istediği sonuçları alamıyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maça çıkan Aslan, sadece 6 gol kaydedebildi.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Teknik direktör Fatih Terim, takımın gösterdiği kötü performans sonrası ligin 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından ocak ayında bazı radikal kararlar alınacağının sinyallerini vermişti.

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