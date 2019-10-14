14 Ekim 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da defansa iki yerli aday!

Bu sezon yaptıkları transferlerle forvet ve orta sahayı güçlendiren Galatasaray, savunmaya da el attı. Sarı-kırmızılılarda, sezon başında Roma'ya giden Mert Çetin'in kiralanması gündemde. Fatih Terim'in aklındaki diğer isimse Basel'de forma giyen Eray Cömert.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 02:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 07:37
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Galatasaray'da defansa iki yerli aday!

Sezon başında birbirinden değerli isimler kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer için de çalışmalara başladı.

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Galatasaray'da defansa iki yerli aday!

Kanat oyuncularından memnun olmayan ve bu yönde çalışmalar yapan sarı-kırmızılı takımda, savunmaya da takviye yapılacak.

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Galatasaray'da defansa iki yerli aday!

Sezon başında çok istese de defansı yedekleyemeyen teknik direktör Fatih Terim'in gündeminde iki isim bulunuyor.

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Galatasaray'da defansa iki yerli aday!

Öncelik Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olarak bütün dikkatleri üzerine çeken Mert Çetin'de...

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Galatasaray'da defansa iki yerli aday!

Terim, 22 yaşındaki Mert'in kiralanması konusunda yönetime rapor verdi. Kulübü Roma ile temasların başladığı öğrenildi.

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