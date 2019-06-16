16 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu...

Transfere kaynak arayan Galatasaray yol haritasını belirledi. Özellikle Arap kulüplerinin gözdesi olan oyuncularını iyi bir fiyata elde çıkarmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yöneticiler, buradan elde edecekleri gelirle de kadroya katacakları isimleri alacak. İşte teklif gelen isimler ve muhteşem kadro planının detayları ile yapılacak transferler:

Giriş Tarihi: 16.06.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 19:22
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Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri peş peşe yaşanıyor... Sarı kırmızılıların yıldızlarına teklifler yağarken bu kez rakam da 'çılgın' denebilecek seviyelerde...

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Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu...

Yönetim kararını verirken 30 milyon euro'luk o gelişmenin ayrıntıları şu şekilde;

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Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu...

Aslan iki yıldız için planını hazırladı ve ortak bir paket çalışması yaptı.

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Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu...

Buna göre; Cim-Bom, iki yıldız futbolcu için 30 milyon euro'luk fiyat çıkardı.

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Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu...

Galatasaraylı yönetimi, Arap yöneticilere, "30 milyon euro'ya ikisini birden alın bu işi bitirelim" mesajını resmen duyurdu.

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