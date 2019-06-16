16 Haziran 2019, Pazar
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Galatasaray'a 30 milyon euro! Teklif ve muhteşem 2020 kadrosu...
Transfere kaynak arayan Galatasaray yol haritasını belirledi. Özellikle Arap kulüplerinin gözdesi olan oyuncularını iyi bir fiyata elde çıkarmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yöneticiler, buradan elde edecekleri gelirle de kadroya katacakları isimleri alacak. İşte teklif gelen isimler ve muhteşem kadro planının detayları ile yapılacak transferler:
Giriş Tarihi: 16.06.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 19:22
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