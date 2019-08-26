26 Ağustos 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...
Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Transferde tüm dikkatini Radamel Falcao üzerine yoğunlaştıran sarı-kırmızılılar. Finansal Fair Play (FFP) kurallarına takılmamak için oyuncu satmak zorunda. Bu yüzden Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinden birine satmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yolda. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 26.08.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 10:22
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"