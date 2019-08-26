26 Ağustos 2019, Pazartesi

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Transferde tüm dikkatini Radamel Falcao üzerine yoğunlaştıran sarı-kırmızılılar. Finansal Fair Play (FFP) kurallarına takılmamak için oyuncu satmak zorunda. Bu yüzden Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinden birine satmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yolda. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 10:22
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...

Süper Lig'in ilk haftasında Denizlispor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, sahasında konuk ettiği Konyaspor ile de berabere kalarak ilk iki haftadan galibiyet çıkaramadı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...

Konyaspor maçının ardından gözünü yeniden transfere çeviren Cimbom'da gözler Radamel Falcao transferine çevrildi.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Falcao gibi bir utbolcuyu kim takımında istemez? Falcao ile ilgili yarın, öbür gün bir açıklama yaparız" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...

Bir yandan Falcao transferini bitirmek için uğraşan Cimbom, diğer yandan da Finansal Fair Play (FFP) tehlikesiyle karşı karşıya...

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