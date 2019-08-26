Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Transferde tüm dikkatini Radamel Falcao üzerine yoğunlaştıran sarı-kırmızılılar. Finansal Fair Play (FFP) kurallarına takılmamak için oyuncu satmak zorunda. Bu yüzden Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinden birine satmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yolda. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





