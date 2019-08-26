26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da büyük gerilim! Abdurrahim Albayrak ve taraftarlar...
Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibinin 90+6 dakikada gelen golüne engel olamayarak sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve sezonun ikinci haftasını da galibiyet alamadan tamamladı. Mücadele esnasında ise Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile taraftarlar arasında gerilim yaşandı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 26.08.2019 09:49
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