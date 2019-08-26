26 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da büyük gerilim! Abdurrahim Albayrak ve taraftarlar...

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibinin 90+6 dakikada gelen golüne engel olamayarak sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve sezonun ikinci haftasını da galibiyet alamadan tamamladı. Mücadele esnasında ise Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile taraftarlar arasında gerilim yaşandı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 26.08.2019 09:49
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Galatasaray'da büyük gerilim! Abdurrahim Albayrak ve taraftarlar...

Galatasaray, Denizlispor yenilgisinin ardından evinde taraftarının gücünü arkasına alarak 3 puan parolasıyla sahaya çıktı.

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Galatasaray'da büyük gerilim! Abdurrahim Albayrak ve taraftarlar...

Galatasaray ve Konyasporlu futbolcular, Emine Bulut ve Tuba Erkol cinayetleri sonrası maça siyah pankart taşıyarak çıktı.

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Galatasaray'da büyük gerilim! Abdurrahim Albayrak ve taraftarlar...

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile mücadele ederken, iki takımın futbolcuları ve hakemler, Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut ve Konya'da yine çocukları önünde eşi tarafından öldürülen Tuba Erkol anısına maça üzerinde 'Son olsun kadın cinayetleri son bulsun' yazılı siyah pankart taşıyarak çıktı.

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Galatasaray'da büyük gerilim! Abdurrahim Albayrak ve taraftarlar...

Mücadele kadın cinayetlerini protesto etmek için 1 dakika geç başladı.

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Galatasaray'da büyük gerilim! Abdurrahim Albayrak ve taraftarlar...

Taraftarlar da 'Kadına uzanan eller kırılsın' diye slogan atarken, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' sözünün pankartını astı.

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