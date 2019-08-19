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Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...
Süper Lig'de yeni sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Roma forması giyen Fransız orta saha Steven Nzonzi'yi kiralayan sarı-kırmızılıların ana gündem maddesi Falcao transferi... Yıldız futbolcuya imza attırmak için gün sayan Galatasaray'da bir de ayrılık gerçekleşiyor. İşte yıldız futbolcunun yeni takımı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 19.08.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 19:11
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