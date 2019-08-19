19 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...

Süper Lig'de yeni sezona Denizlispor mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Roma forması giyen Fransız orta saha Steven Nzonzi'yi kiralayan sarı-kırmızılıların ana gündem maddesi Falcao transferi... Yıldız futbolcuya imza attırmak için gün sayan Galatasaray'da bir de ayrılık gerçekleşiyor. İşte yıldız futbolcunun yeni takımı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 19:11
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...

Yeni sezonda üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...

Yaz transfer döneminde hızlı davranan ve 10 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayan Galatasaray'da gözler Radamel Falcao transferine çevrildi.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Monaco kulübüyle iyi ilişkiler içindeyiz. İkinci başkanlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Oyuncu alım ve satımlarında artık daha çok görüşeceğiz. Buraya gelecekler ve dostluk yemeği yiyeceğiz. Falcao transferinde taraftarımızın içi rahat olsun. Yüzde 99 rahat olsun." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...

Öte yandan Falcao transferini için uzun uğraşlar veren Cimbom, Kolombiyalı yıldıza kavuşuyor.

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Galatasaray'da flaş ayrılık! Herkes Diagne'yi beklerken...

Galatasaraylı taraftarların dört gözle beklediği yıldız futbolcu, Perşmebe günü saat 18.50'de İstanbul'a gelecek.

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