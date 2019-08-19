Falcao'dan Jardim'e şok! "Ben artık Galatasaraylıyım"

Galatasaray Falcao'ya kavuşuyor... Bu hafta içinde İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız golcünün Metz maçında neden oynamadığı da ortaya çıktı. İşte Falcao ve teknik direktör Jardim arasında geçen o görüşme...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 16:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





