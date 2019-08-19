19 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Falcao'dan Jardim'e şok! "Ben artık Galatasaraylıyım"

Galatasaray Falcao'ya kavuşuyor... Bu hafta içinde İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız golcünün Metz maçında neden oynamadığı da ortaya çıktı. İşte Falcao ve teknik direktör Jardim arasında geçen o görüşme...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 16:28
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Falcao'dan Jardim'e şok! Ben artık Galatasaraylıyım

Galatasaray'ın kesin anlaşma sağladığı Radamel Falcao'nun önceki gün Metz maçında oynamamasının sebebi ortaya çıktı.

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Falcao'dan Jardim'e şok! Ben artık Galatasaraylıyım

Monaco Kulübü, takımla birlikte Metz deplasmanına gitmesine rağmen son anda kadrodan çıkarılan Kolombiyalı yıldız için, "Sakatlığı var" açıklamasını yapmıştı.

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Falcao'dan Jardim'e şok! Ben artık Galatasaraylıyım

Hürriyet'in haberine göre işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.

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Falcao'dan Jardim'e şok! Ben artık Galatasaraylıyım

5 MiLYON EURO'LUK TEMiNAT MEKTUBU ALDI

Radamel Falcao'nun, kendisini Metz karşısında ilk 11'de oynatmak isteyen kulüp yöneticilerine ve teknik direktör Leonardo Jardim'e şunları söylediği öğrenildi;

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Falcao'dan Jardim'e şok! Ben artık Galatasaraylıyım

"Ben artık Galatasaray'ın futbolcusuyum. Bu maçta oynayıp kendimi riske atmak istemiyorum"

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