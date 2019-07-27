27 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin üzerini çizdi!

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim'in yola devam edeceği kadro netleşiyor. Tecrübeli teknik adamın gözüne giremeyen yıldız futbolcuya ise yolun göründüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 27.07.2019 10:05
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Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin üzerini çizdi!

Sezon öncesi kampını Avusturya'da gerçekleştiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncuların performansını mercek altına aldı.

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Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin üzerini çizdi!

Deneyimli çalıştırıcı sezon içerisinde kullanacağı kemik kadroyu netleştirirken, sarı-kırmızılılara büyük umutlarla gelen yıldız ismin ise üstünü çizdi.

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Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin üzerini çizdi!

Milliyet'te yer alan habere göre teknik heyet, Mitroglou'nun performansını Avusturya'da özel olarak analiz ederken yine hayal kırıklığı yaşandı.

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Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin üzerini çizdi!

Geçen sezon devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına bedelsiz kiralanan ama yıllık ücreti 2.6 milyon Euro olan 31 yaşındaki forvet, beklentilere yanıt verememişti.

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Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin üzerini çizdi!

Hücum hattında ilk planda Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılılarda Mitroglou yedek forvet olarak takımda tutulacaktı.

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