27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim yıldız ismin üzerini çizdi!
Yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim'in yola devam edeceği kadro netleşiyor. Tecrübeli teknik adamın gözüne giremeyen yıldız futbolcuya ise yolun göründüğü bildirildi.
Giriş Tarihi: 27.07.2019 10:05
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