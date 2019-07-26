27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Falcao’da flaş detay! Monaco’yu o isim ikna etti
Galatasaray uzun süredir peşinden koştuğu 33 yaşındaki yıldız için sabırla tüm şartların oluşmasını bekliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Falcao'nun 9 numaralı formayı giyeceği o günün hasretiyle yanıyor. Falcao transferinde Monaco'yu bonservisten o isim vazgeçirdi. İşte transfere dair tüm detay ve gelişmeler…
Giriş Tarihi: 26.07.2019 23:58 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 07:53
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