Falcao’da flaş detay! Monaco’yu o isim ikna etti

Galatasaray uzun süredir peşinden koştuğu 33 yaşındaki yıldız için sabırla tüm şartların oluşmasını bekliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Falcao'nun 9 numaralı formayı giyeceği o günün hasretiyle yanıyor. Falcao transferinde Monaco'yu bonservisten o isim vazgeçirdi. İşte transfere dair tüm detay ve gelişmeler…