27 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Falcao’da flaş detay! Monaco’yu o isim ikna etti

Galatasaray uzun süredir peşinden koştuğu 33 yaşındaki yıldız için sabırla tüm şartların oluşmasını bekliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Falcao'nun 9 numaralı formayı giyeceği o günün hasretiyle yanıyor. Falcao transferinde Monaco'yu bonservisten o isim vazgeçirdi. İşte transfere dair tüm detay ve gelişmeler…

Giriş Tarihi: 26.07.2019 23:58 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 07:53
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Falcao’da flaş detay! Monaco’yu o isim ikna etti

Aslan'da üst üste yapılan 7 transferin ardından gözler tamamen Radamel Falcao'ya çevrilmiş durumda.

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Falcao’da flaş detay! Monaco’yu o isim ikna etti

Sarı-kırmızılılar kaleden, stopere, sağ bekten, orta sahaya, kanatlardan, ön liberoya kadar önemli transferlerini noktaladı ancak hala gelecek sezon forvet mevkisini teslim edeceği ismi renklerine bağlamadı.

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Falcao’da flaş detay! Monaco’yu o isim ikna etti

Galatasaray'da herkesin gönlündeki golcü de belli: Radamel Falcao. Cimbom'da yönetim sabırla Kolombiyalı yıldızı almak için tüm şartların oluşmasını bekliyor.

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Falcao’da flaş detay! Monaco’yu o isim ikna etti

Sarı-kırmızılı yönetim, Radamel Falcao ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

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Falcao’da flaş detay! Monaco’yu o isim ikna etti

Monaco da 33 yaşındaki oyuncunun aldığı yüksek maaştan kurtulmak için herhangi bir bonservis bedeli talep etmiyor.

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