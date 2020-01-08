Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''Açıkçası çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım Arda bu Arda.'' ifadelerini kullanmıştı.