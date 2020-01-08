08 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Arda Turan, Fatih Terim'in elini öpmüştü. Bu gelişme sonrası ikili arasındaki buzlar erimiş ve Arda Turan'ın Galatasaray'a geri döneceği konuşulmaya başlanmıştı. Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi Barcelona'da bulunan Arda Turan'ın, İspanyol ekibe geri dönmeyeceği kesinleşmişti. Sarı-kırmızılı takımda ise son dakika gelişmesi yaşandı. İşte son detaylar...
Giriş Tarihi: 08.01.2020 10:57
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