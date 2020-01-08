08 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray'a Fernando Muslera için dev teklif!
Devre arasında büyük bir değişime gidileceğinin sinyallerini veren Galatasaray'da beklenmedik gelişmeler de yaşanıyor... İkinci yarıya hızlı giriş yaparak sezon sonu mutlu olmak isteyen sarı-kırmızılılar, devre arasında da art arda bombaları patlatmıştı. Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi, Monaco'dan Henry Onyekuru'yu kiralayan Cimbom, Fernando Muslera'ya gelen teklifle şoka uğradı. Bu iddia ise Galatasaray taraftarını üzecek cinsten... İşte o iddiaya yönelik tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 08.01.2020 10:03
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