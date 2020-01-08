08 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Fernando Muslera için dev teklif!

Devre arasında büyük bir değişime gidileceğinin sinyallerini veren Galatasaray'da beklenmedik gelişmeler de yaşanıyor... İkinci yarıya hızlı giriş yaparak sezon sonu mutlu olmak isteyen sarı-kırmızılılar, devre arasında da art arda bombaları patlatmıştı. Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi, Monaco'dan Henry Onyekuru'yu kiralayan Cimbom, Fernando Muslera'ya gelen teklifle şoka uğradı. Bu iddia ise Galatasaray taraftarını üzecek cinsten... İşte o iddiaya yönelik tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 10:03
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Galatasaray'a Fernando Muslera için dev teklif!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde beklenileni veremedi.

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Galatasaray'a Fernando Muslera için dev teklif!

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Galatasaray'a Fernando Muslera için dev teklif!

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

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Galatasaray'a Fernando Muslera için dev teklif!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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Galatasaray'a Fernando Muslera için dev teklif!

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

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