10 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ve Galatasaray Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'ten sonra Deniz Türüç için transfer savaşına girmişti. İki ezeli rakibin gözde ismi Deniz Türüç'ten transfer açıklaması geldi. İşte transferin detayları...

Giriş Tarihi: 10.07.2019 19:29
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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transferde Deniz Türüç gelişmesi yaşanıyor.

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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer döneminde ikinci kez bir transferde karşı karşıya geldi.

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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Vedat Muriç savaşından galip çıkan sarı-lacivertliler milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray ise Muriç transferinin rövanşını almak için Deniz Türüç'ü transfer hedefi haline getirdi.

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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transferin gözde isminden transferi ile ilgili açıklama geldi.

İşte o açıklamalar...

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