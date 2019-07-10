10 Temmuz 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Fenerbahçe ve Galatasaray Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'ten sonra Deniz Türüç için transfer savaşına girmişti. İki ezeli rakibin gözde ismi Deniz Türüç'ten transfer açıklaması geldi. İşte transferin detayları...
Giriş Tarihi: 10.07.2019 19:29
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"