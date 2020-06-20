Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gelecek sezon...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Süper Lig'in 2 devi Beşiktaş ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Bonservisi olmayan veya maliyeti düşük isimlere yönelen iki takım, aynı isimde kesişti. İşte o isim ve transfer harekatının detayları...

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Giriş Tarihi: 20.06.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 11:36 ABONE OL