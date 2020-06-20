20 Haziran 2020, Cumartesi

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Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gelecek sezon...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Süper Lig'in 2 devi Beşiktaş ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Bonservisi olmayan veya maliyeti düşük isimlere yönelen iki takım, aynı isimde kesişti. İşte o isim ve transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 11:36
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Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gelecek sezon...

Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray'dan golcü atağı...

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Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gelecek sezon...

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşanan mali kriz, dünyadaki tüm kulüpleri zora sokarken, transferde daha düşük maliyetli isimlere yönelinmesine neden oldu.

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Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gelecek sezon...

Bu bağlamda rotasını düşük bonservisli isimlere yönelten Beşiktaş ve Galatasaray, kollarını sıvadı...

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Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gelecek sezon...

Süper Lig'in iki devi, gelecek sezon kadrosuna bir golcü katmak isterken, aranan isim Portekiz'de bulundu.

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Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gelecek sezon...

Buna göre Porto teknik direktörü Sergio Conceiçao tarafından da tercih edilmeyen Vincent Aboubakar için Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi...

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