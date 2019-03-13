13 Mart 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Gelecek sezon...
Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon için transfer hedefini belirledi.
Giriş Tarihi: 13.03.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 10:13
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