13 Mart 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim, yeni sezon için transfer hedefini belirledi.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 10:13
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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup ederek moral depolayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Lig ve Kupa'da iddiasını sürdüren ve şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını hazırlıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla girecek olan sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Tecrübeli teknik adam, gelecek sezon transferde yerli futbolculara yönelecek.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer planı ortaya çıktı! Gelecek sezon...

Futbol Arena'nın haberine göre, Galatasaray'ın sezon sonundaki ilk hedeflerinden birisi yerli oyuncu kadrosunu zenginleştirmek.

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