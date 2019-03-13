Diagne'nin formsuzluğunun sebebi belli oldu

Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan ancak şu ana kadar gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin performans düşüklüğünün sebebi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.03.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





