02 Aralık 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! 9 bomba birden

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle 2. sıraya kadar yükselen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ocak ayında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in listesindeki 9 isim ortaya çıktı. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 02.12.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 18:28
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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! 9 bomba birden

Son haftalardaki performansıyla çıkış yakalayan Galatasaray zirve yarışındaki iddiasını ispatladı. Ocak ayında nokta atışı takviyelerle sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlayan sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! 9 bomba birden

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle Seçimli Genel Kurul Toplantısı ertelenen ve daha sonra da kulüp tarafından ertelendiği duyurulan Galatasaray'da gözler tamamen ocak ayına çevrildi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! 9 bomba birden

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ocak ayında hedefteki isimler için harekete geçecek. İşte Terim'in transfer listesindeki 9 yıldız...


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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! 9 bomba birden

Vatan'ın haberine göre, Galatasaray'da Fatih Terim'in geriden oyun kurabilen, ayaklarına hakim isimleri kadrosunda görmek istediği bildirildi. Buna göre listesini yönetime sunan deneyimli çalıştırıcı, bu mevki için Nakamba, Seri ve Salih Uçan isimlerini hedefine aldı.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! 9 bomba birden

BERAT ÖZDEMİR RADARDA!
Tıpkı Taylan Antalyalı gibi takıma dinamizm katabilecek oyuncuları radarına alan Fatih Terim, Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir'i gözüne kestirdi.

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