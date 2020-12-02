Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! 9 bomba birden

Vatan'ın haberine göre, Galatasaray'da Fatih Terim'in geriden oyun kurabilen, ayaklarına hakim isimleri kadrosunda görmek istediği bildirildi. Buna göre listesini yönetime sunan deneyimli çalıştırıcı, bu mevki için Nakamba, Seri ve Salih Uçan isimlerini hedefine aldı.