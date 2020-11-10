Galatasaray'da Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! "Böyle oynadığımız sürece..."

"BİZ BİTTİ DEMEDEN HİÇBİR ŞEY BİTMEZ"

Takvim'in haberine göre Terim'in, "İşte benim takımım bu! Böyle oynadığımız sürece önümüzde kimse duramaz. Daha önce de söyledim, bu ligin en iyi takımıyız. Biz bitti demeden de hiçbir şey bitmez" ifadesini kullandığı öğrenildi.