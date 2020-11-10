10 Kasım 2020, Salı

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Galatasaray'da Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! "Böyle oynadığımız sürece..."

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, yeniden havaya girdi. Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırarak milli araya moralli giren Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 08:58
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Galatasaray'da Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Böyle oynadığımız sürece...

Sivas deplasmanında kazanarak 3'te 3 yapan ve zirveyle arasındaki farkı 1 puana indiren Galatasaray'da yüzler gülüyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Böyle oynadığımız sürece...

Sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanı cebine koydu.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Böyle oynadığımız sürece...

Aslan, rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanarak zirve yarışına yeniden ortak oldu ve milli araya moralli girdi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Böyle oynadığımız sürece...

Özellikle 60 dakika sergilenen oyunu çok beğenen teknik direktör Fatih Terim'in soyunma odasında futbolcularını kutladığı ve motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Böyle oynadığımız sürece...

"BİZ BİTTİ DEMEDEN HİÇBİR ŞEY BİTMEZ"

Takvim'in haberine göre Terim'in, "İşte benim takımım bu! Böyle oynadığımız sürece önümüzde kimse duramaz. Daha önce de söyledim, bu ligin en iyi takımıyız. Biz bitti demeden de hiçbir şey bitmez" ifadesini kullandığı öğrenildi.

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