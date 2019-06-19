19 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız oyuncu imzalıyor

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılara transferde kötü haber geldi. Önceliği hücum hattında veren ve teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.06.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 09:41
  • 1
  • 15
Galatasaray'da Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız oyuncu imzalıyor

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

  • 2
  • 15
Galatasaray'da Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız oyuncu imzalıyor

Geçtiğimiz sezon iki kupayı birden müzesine götüren Aslan, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmayı istiyor.

  • 3
  • 15
Galatasaray'da Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız oyuncu imzalıyor

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, bütün oyunculardan yararlanabileceği geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

  • 4
  • 15
Galatasaray'da Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız oyuncu imzalıyor

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Cimbom, Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile anlaşma sağladı.

  • 5
  • 15
Galatasaray'da Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız oyuncu imzalıyor

Takviye çalışmalarında hız kesmeyecek olan Galatasaray'da öncelik hücum bölgesine verilmiş durumda.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör