19 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız oyuncu imzalıyor
Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılara transferde kötü haber geldi. Önceliği hücum hattında veren ve teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 19.06.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 09:41
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