19 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu! Ezeli rakibe gidiyor
Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz ile birlikte kadro dışı kalan Eren Derdiyok ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısını takımdan ayrı bireysel çalışmalarla geçiren golcü oyuncu, ezeli rakibe transfer oluyor.
Giriş Tarihi: 19.06.2019 11:14
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