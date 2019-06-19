19 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu! Ezeli rakibe gidiyor

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz ile birlikte kadro dışı kalan Eren Derdiyok ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Sezonun ikinci yarısını takımdan ayrı bireysel çalışmalarla geçiren golcü oyuncu, ezeli rakibe transfer oluyor.

Giriş Tarihi: 19.06.2019 11:14
  • 1
  • 19
Galatasaray'da Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu! Ezeli rakibe gidiyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oluyor...

  • 2
  • 19
Galatasaray'da Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu! Ezeli rakibe gidiyor

Eren sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray ile ilgili şu açıklamaları yapmıştı;

  • 3
  • 19
Galatasaray'da Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu! Ezeli rakibe gidiyor

"Galatasaray'da iyi şeyler yaşadım. Kupalar kaldırdık, kaldırdım. Katkım oldu mu bilmiyorum. Buna ben karar veremem. Güzel bir şekilde geldim ve güzel bir şekilde ayrılmak istedim.

  • 4
  • 19
Galatasaray'da Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu! Ezeli rakibe gidiyor

BÖYLE AYRILMAK İSTEMEZDİM

Genel olarak üzüldüm ama dediğim gibi her şeyde bir hayır vardır. Buna saygı göstermek zorundaydım. Çok şükür şampiyonluk geldi. Bu şampiyonluğa katkım olduysa ne mutlu bana.

  • 5
  • 19
Galatasaray'da Eren Derdiyok'un yeni tak��mı belli oldu! Ezeli rakibe gidiyor

Galatasaray'dan güzel bir şekilde ayrılmak istedim. Şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı gece bir yerden ararlar diye bekledim ama sonuçta kadro dışı kalmıştım.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör