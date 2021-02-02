Galatasaray'da Fatih Terim Başakşehir maçı 11'ini netleştirdi! DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed...

Süper Lig'in 23. haftasında zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, lisansları çıkan ve takımla çalışmalara başlayan yeni transferler DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed'in oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. İşte maç önü bilgiler ve Galatasaray'ın Başakşehir karşısına çıkması beklenen 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)