02 Şubat 2021, Salı

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Galatasaray'da Fatih Terim Başakşehir maçı 11'ini netleştirdi! DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed...

Süper Lig'in 23. haftasında zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, lisansları çıkan ve takımla çalışmalara başlayan yeni transferler DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed'in oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. İşte maç önü bilgiler ve Galatasaray'ın Başakşehir karşısına çıkması beklenen 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 02.02.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 13:33
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Galatasaray'da Fatih Terim Başakşehir maçı 11'ini netleştirdi! DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

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Galatasaray'da Fatih Terim Başakşehir maçı 11'ini netleştirdi! DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed...

Sarı-kırmızılılar bu müsabakadan galip ayrılarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim Başakşehir maçı 11'ini netleştirdi! DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed...

SON 5 MAÇTA 4 GALİBİYET

Ligde iyi bir form grafiği yakalayan Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar ardı ardına son 3 müsabakayı ise kazandı.

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Galatasaray'da Fatih Terim Başakşehir maçı 11'ini netleştirdi! DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed...

Galatasaray bu süreçte Beşiktaş'a mağlup olurken, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'a karşı 3 puan aldı.

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Galatasaray'da Fatih Terim Başakşehir maçı 11'ini netleştirdi! DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed...

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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