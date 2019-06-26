26 Haziran 2019, Çarşamba

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Galatasaray'da Fatih Terim'e transfer şoku! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e kötü haber geldi... Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılarda Terim'in "Bize çok şey katar" diyerek yönetime verdiği isim için girişimlere başlanmıştı. Sarı-kırmızılıların bu transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yıldız isim Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan daha yakın...

Giriş Tarihi: 26.06.2019 21:17
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Galatasaray'da Fatih Terim'e transfer şoku! Fenerbahçe...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'e transfer şoku! Fenerbahçe...

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadro derinliğinden yakınıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'e transfer şoku! Fenerbahçe...

3 kulvarda da iddialı olabilmek için daha geniş bir kadroya sahip olmak isteyen Terim yönetime transfer listesini verdi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'e transfer şoku! Fenerbahçe...

Ekibiyle sık sık bir araya gelen tecrübeli teknik direktör, yeni transferlerin takıma katacağı değerin altını çiziyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'e transfer şoku! Fenerbahçe...

Diagne'nin satışıyla maddi bir kazanç sağlamak isteyen yönetim, yapılacak transferleri bu paradan karşılamak istiyor.

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