Galatasaray'da Fatih Terim'e transfer şoku! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e kötü haber geldi... Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılarda Terim'in "Bize çok şey katar" diyerek yönetime verdiği isim için girişimlere başlanmıştı. Sarı-kırmızılıların bu transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yıldız isim Fenerbahçe'ye Galatasaray'dan daha yakın...