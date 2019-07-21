21 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Falcao müjdesi

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Senagalli santrfor Mbaye Diagne'nin satışı için Al Nasr kulübü ile anlaştıktan sonra rotayı tamamen santrfor transferine çevirmişti. Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao'nun transferini Galatasaraylı taraftarlar da heyecanla bekliyor. Radamel Falcao'nun transferi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri taraftarları da heyecanlandıracak cinsten... İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 21.07.2019 19:36
  • 1
  • 15
Galatasaray'a Falcao müjdesi

Galatasaray'da Radamel Falcao hareketliliği yaşanıyor.

  • 2
  • 15
Galatasaray'a Falcao müjdesi

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, bu arenada başarı sağlayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

  • 3
  • 15
Galatasaray'a Falcao müjdesi

Fernando'yu Sevilla'ya satan sarı-kırmızılılar yerini Fulham'ın genç yıldız adayı Seri ile doldurdu.

  • 4
  • 15
Galatasaray'a Falcao müjdesi

Senegalli santrfor Mbaye Diagne'yi bir süredir elden çıkarmak içim yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi Al Nasr ile anlaşmaya vardı.

  • 5
  • 15
Galatasaray'a Falcao müjdesi

Diagne'nin satışından sonra gözlerin tamamen santrfor transferine çevrileceği Galatasaray'da ilk hedef yıldız futbolcu Radamel Falcao...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör