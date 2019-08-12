12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. Hollandalı yıldız Ryan Babel'in ise tecrübeli teknik adamın bu kararına nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 14:31
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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...

Galatasaray'da yeni sezon hazırlık maçları Fiorentina karşılaşmasıyla sona erdi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...

Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılırken, takımın genel performansı tedirginlik yarattı.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...

16 Ağustos'ta ligin açılış mücadelesinde Denizlispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da tek hedef galibiyet.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...

Bu zorlu maçın hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim'den futbolculara flaş yasak geldi.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...

Galatasaray'da sadece saha içi değil saha dışında da Fatih Terim kuralları tüm oyunculara anons edildi!

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