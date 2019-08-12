12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş karar! Ryan Babel...
Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. Hollandalı yıldız Ryan Babel'in ise tecrübeli teknik adamın bu kararına nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.08.2019 14:31
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