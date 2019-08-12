12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray bombaları patlatıyor! Herkes Falcao derken...

Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Monaco forması giyen Radamel Falcao ile her konuda anlaşan ve yıldız futbolcuya imza attırmak içi gün sayan sarı-kırmızılılar, rotasını Fransa'ya çevirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, üç ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 12.08.2019 13:53 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 13:54
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Galatasaray bombaları patlatıyor! Herkes Falcao derken...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray bombaları patlatıyor! Herkes Falcao derken...

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Cimbom orta saha transferini bitirmek için gaza bastı.

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Galatasaray bombaları patlatıyor! Herkes Falcao derken...

Yeni sezonda hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan sarı-kırmızılılar, yeni sezon başlamadan transferi sonuçlandırmak istiyor.

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Galatasaray bombaları patlatıyor! Herkes Falcao derken...

İşte Galatasaray transfer gündeminde olan isimler...

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Galatasaray bombaları patlatıyor! Herkes Falcao derken...

Falcao transferinde mutlu sona bir adım uzaklıkta olan Galatasaray ön libero takviyesi için de temaslarını sürdürüyor.

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