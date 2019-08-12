12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray bombaları patlatıyor! Herkes Falcao derken...
Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Monaco forması giyen Radamel Falcao ile her konuda anlaşan ve yıldız futbolcuya imza attırmak içi gün sayan sarı-kırmızılılar, rotasını Fransa'ya çevirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, üç ismi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 12.08.2019 13:53 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 13:54
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