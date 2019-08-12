12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Falcao'dan Galatasaray'a şok istek! İşte sözleşme detayları
Sezonu çifte şampiyonlukla kapatmasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürerek yeni sezon öncesi moral depolayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Monaco forması giyen Radamel Falcao için bütün imkanlarını seferber eden ve yıldız golcüyle her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların Falcao ile yapacağı sözleşmedeki şok detay dikkatleri çekti. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 12.08.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 15:40
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