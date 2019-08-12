12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Falcao'dan Galatasaray'a şok istek! İşte sözleşme detayları

Sezonu çifte şampiyonlukla kapatmasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürerek yeni sezon öncesi moral depolayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Monaco forması giyen Radamel Falcao için bütün imkanlarını seferber eden ve yıldız golcüyle her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların Falcao ile yapacağı sözleşmedeki şok detay dikkatleri çekti. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 15:40
  • 1
  • 17
Falcao'dan Galatasaray'a şok istek! İşte sözleşme detayları

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

  • 2
  • 17
Falcao'dan Galatasaray'a şok istek! İşte sözleşme detayları

Son olarak Emre Mor'u kadrosuna katan Cimbom, heyecanla Radamel Falcao transferinin sonuçlanmasını bekliyor.

  • 3
  • 17
Falcao'dan Galatasaray'a şok istek! İşte sözleşme detayları

Kolombiyalı yıldızı transferinde somut adımlar atmak için harekete geçen sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde menajer Ahmet Bulut ile birlikte Fransa'ya gitmişti.

  • 4
  • 17
Falcao'dan Galatasaray'a şok istek! İşte sözleşme detayları

Albayrak, Monaco'da bir araya geldiği Falcao ile 2+1 yıllık anlaşma için el sıkıştı.

  • 5
  • 17
Falcao'dan Galatasaray'a şok istek! İşte sözleşme detayları

Görüşme sonrası Abdurrahim Albayrak ile Radamel Falcao'nun çekildiği bu fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör