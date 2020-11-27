27 Kasım 2020, Cuma

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Galatasaray'da Fatih Terim 10 numarasını buldu! Bonservissiz gelecek

Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraftarların beklentisini karşılayamayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transferde harekete geçti. Defansla hücum bölgesi arasında geçişte sorun yaşayan Cimbom, orta sahaya ilaç gibi gelecek bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte o yıldız ve sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 13:46
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Galatasaray'da Fatih Terim 10 numarasını buldu! Bonservissiz gelecek

Süper Lig'de son 4 haftada aldığı 10 puanla zirvenin 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da Fatih Terim 10 numarasını buldu! Bonservissiz gelecek

26 Aralık'ta seçime gitme kararı alan Galatasaray, bir yandan da devre arası transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Galatasaray'da Fatih Terim 10 numarasını buldu! Bonservissiz gelecek

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendiren sarı-kırmızılı takım, sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için gerekli takviyeleri yapmak istiyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim 10 numarasını buldu! Bonservissiz gelecek

Bu doğrultuda birçok mevkisini güçlendirmek isteyen Cimbom'un önceliklerinden biri de merkez orta saha ve 10 numara bölgesine transfer yapmak...

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Galatasaray'da Fatih Terim 10 numarasını buldu! Bonservissiz gelecek

BELHANDA'NIN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Hali hazırda 10 numarayı giyen Younes Belhanda, Galatasaray'da en çok maaş kazanan 4. isim konumunda bulunuyor.

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