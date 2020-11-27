Galatasaray'da Fatih Terim 10 numarasını buldu! Bonservissiz gelecek

Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraftarların beklentisini karşılayamayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transferde harekete geçti. Defansla hücum bölgesi arasında geçişte sorun yaşayan Cimbom, orta sahaya ilaç gibi gelecek bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte o yıldız ve sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 27.11.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 13:46 ABONE OL