26 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray Süper Lig'e hazırlıklarını sürdürüyor! İşte fotoğraflar

Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlanacağının açıklanmasının ardından antrenmanlarına başlayan Galatasaray, güne sabah yaptığı idmanla başladı. İşte idmandan kareler...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 14:08
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Galatasaray Süper Lig'e hazırlıklarını sürdürüyor! İşte fotoğraflar

Galatasaray, 12 Haziran itibariyle yeniden start vermesi planlanan Süper Lig için çalışmalarına tam gaz devam etti.

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Galatasaray Süper Lig'e hazırlıklarını sürdürüyor! İşte fotoğraflar

Sarı kırmızılılar, 26 Mayıs Salı günü yaptığı idmanda, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde çalıştı.

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Galatasaray Süper Lig'e hazırlıklarını sürdürüyor! İşte fotoğraflar

İşte o anlar...

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Galatasaray Süper Lig'e hazırlıklarını sürdürüyor! İşte fotoğraflar
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Galatasaray Süper Lig'e hazırlıklarını sürdürüyor! İşte fotoğraflar
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