29 Aralık 2020, Salı

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Fatih Terim'in gözdesi Seri için iki ihtimal var! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri, yaz transfer döneminde Fulham'da kalmıştı. Fatih Terim'in ısrarla istediği bilinen Seri'ye Galatasaray'ın dışında bir kulüp daha talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 17:04
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Fatih Terim'in gözdesi Seri için iki ihtimal var! Galatasaray...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, performansından memnun olmadığı Etebo'nun yerine orta sahaya en az iki takviye yapmak istiyor.

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Fatih Terim'in gözdesi Seri için iki ihtimal var! Galatasaray...

Bu doğrultuda ilk olarak Kasımpaşa'nın milli futbolcusu Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varan Cimbom, bu bölgeye ikinci hamlesini de eski yıldızı Jean Michael Seri'yi alarak yapmayı planlıyor.

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Fatih Terim'in gözdesi Seri için iki ihtimal var! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli orta sahayı bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak isterken, oyuncunun kulübü Fulham'ın yüksek bonservis bedeli talep etmesi şu an için işleri zorlaştırıyor.

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Fatih Terim'in gözdesi Seri için iki ihtimal var! Galatasaray...

CİMBOM'UN RAKİBİ NANTES!
Tüm bu gelişmeler sonrası Fransız basını ise Seri'nin geleceği hakkında flaş bir transfer iddiasında bulundu. Vatan'ın derlediği habere göre; Fransız basını; Ligue 1 ekibi Nantes'ın da Seri'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.

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Fatih Terim'in gözdesi Seri için iki ihtimal var! Galatasaray...

Seri'nin Premier Lig ekibi Fulham'da kadro dışı bırakılmasının ardından ayrılığı kafasına koyduğu ve kış transfer döneminde oynayabileceği bir kulübe gideceği ifade edildi.

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