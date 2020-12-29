Fatih Terim'in gözdesi Seri için iki ihtimal var! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri, yaz transfer döneminde Fulham'da kalmıştı. Fatih Terim'in ısrarla istediği bilinen Seri'ye Galatasaray'ın dışında bir kulüp daha talip oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 17:04 ABONE OL