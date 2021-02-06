06 Şubat 2021, Cumartesi

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Zirve yolunda dev maç! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe, mücadeleden 3 puanda ayrılıp şampiyonluk yolunda yoluna kayıpsız devam etmek isterken, Galatasaray ise ezeli rakibini yenip liderliği devralmak istiyor. İşte dev derbinin muhtemel ilk 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe-Galatasaray derbisi haberleri (FB-GS derbi)

Giriş Tarihi: 06.02.2021 01:30 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 06:15
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Zirve yolunda dev maç! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Süper Lig'in 24. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

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Zirve yolunda dev maç! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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Zirve yolunda dev maç! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde haftaya lider giren Fenerbahçe, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

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Zirve yolunda dev maç! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

İyi bir çıkış yakalayan Galatasaray ise zorlu şampiyonluk yarışında bu maçtan 3 puan alarak ezeli rakibiyle puanını eşitlemek istiyor.

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Zirve yolunda dev maç! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'leri

İŞTE FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

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